لهذا السبب.. أسرة مكسيكية تلقى اللوم على موظفى منطقة ترفيهية

جدة - نرمين السيد - وظهر الطفل وهو يتدلى على حبل الانزلاق، ليلحق به شخص آخر يبدو أنه من عائلته كان خلفه ليقترب منه، وبعدها بثوان انفك حزام الطفل ليسقط أرضًا وتعلو صرخات والدته.

ووقعت الحادثة فى منطقة ترفيهية بولاية نويفو ليون المكسيكية، وفقًا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" التى قالت إن الطفل خضع للعلاج بعد السقوط.

ونقلت عن عائلة الطفل قولهم إن حزامة انفلت، وسقط فى بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة اللعبة.

وأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى أن الطفل سقط عن ارتفاع يقرب من 40 قدمًا "12 مترًا" فى البركة الاصطناعية، "نقلًا عن السلطات المحلية".

وقفز سائح قريب إلى المسبح وأنقذ الطفل الذى يدعى "سيزار" ويلقى أفراد الأسرة اللوم على ضعف تدريب موظفى المنطقة الترفيهية، وعدم التعامل مع الوضع بشكل أفضل، بحسب ما ذكرته "العربية".

وأوضج شقيق الطفل "جيه سيزار سوسيدا"، أن أخاه أصيب بجروح طفيفة وهو يتعافى من الحادث، لكنه متضرر نفسيًا وخائف.