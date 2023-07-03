روسيا تنتج أغطية شبحية تحجب الدبابات عن الرادارات والاستطلاع والرصد الفضائى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية التى يعد معهد الفولاذ فرعًا منها، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم إطلاق تسمية "ناكيدكا" (السترة الواقية) على المادة الشبحية التى تم تطويرها من المواد الخاصة التى تزيد من تخفى المدرعات إلى حد بعيد.
وقد بدأ الإنتاج الصناعى للمنظومة الجديدة بجملة فى المرافق الإنتاجية الروسية التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية.
وأشارت "روستيخ" إلى أن أول نماذج من منظومة "ناكيدكا" قد وصلت المصانع المتخصصة فى إنتاج الدبابات لتزودها بهذه "السترة الشبحية".
وتعد مادة "ناكيدكا " من أهم مكونات منظومة التخفى، وإنها تحمى الدبابات من اكتشافها من قبل الرادارات والأجهزة الحرارية. أما طلاءها المموّه فيوفر التمويه البصرى كذلك.
يذكر أن "السترة الشبحية" لا تحمى المدرعات من الرادارات والأقمار الصناعية فحسب بل ومن طائرات الاستطلاع والمسيّرات الجوية التى يمكن أن تكتشفها من الجو.
وقال ناطق باسم معهد الفولاذ للبحوث العلمية إن "السترة الشبحية" تقلل من مستوى الإشعاع الحرارى للدبابة بمقدار أضعاف، ما يجعله يقترب من مستوى الإشعاع الحرارى الطبيعى للأرض.
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