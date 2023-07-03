احترس.. 4 تطبيقات محظورة تعمل على سرقة بياناتك المصرفية

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة إنه بمجرد تثبيت هذه التطبيقات المحظورة على الجهاز، يمكن سرقة الأموال أو سرقة بيانات الاعتماد التى يتم استخدامها للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

ولفتت إلى أنه يمكن للقراصنة بعد ذلك التحكم فى حساب شخص ما، ومن ثمَّ الوصول إلى بيانات الاعتماد وتفاصيل بطاقة الائتمان والرصيد المصرفى الخاص به، ومعلومات الدفع بالإضافة إلى تحويل الأموال.

وأشارت ديلى ميل إلى أن هذه البرامج الضارة الجديدة تستهدف الآن مستخدمى Android فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مالكى الهواتف فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا، لافتة إلى وفقًا للباحثين الأمنيين فى شركة التكنولوجيا الذين يتتبعون النشاط، فإن المشكلة تضم أكثر من 30 ألف عملية تثبيت عبر هذه الطريقة وحدها.

وفى هذا الصدد أكد متحدث باسم Google أنه تمت إزالة كل هذه التطبيقات الضارة التى تم تحديدها من Google Play وتم حظر المطورين".

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة التطبيقات المحظورة تتضمن:

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