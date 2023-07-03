«من مصر».. أحمد حمدى طفل حقق ميدالية ذهبية فى السباحة بساق واحدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC" قصة تحدى الطفل أحمد حمدى، ابن محافظة الأقصر، البالغ 13 عامًا، والذى رغم معاناته من بتر ساقه اليسرى إلا أنه فاز بميدليتين "واحدة ذهبية" والأخرى "فضية" فى بطولة مصر الدولية للسباحة التى أقيمت مؤخرًا فى العاصمة الإدارية بمشاركة 13 دولة.





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