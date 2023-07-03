توقعات الأبراج اليوم الإثنين 2 يوليو 2023.. حظوظ ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول التركيز فى عملك.. عليك حل المشاكل بينك وبين شريكك بهدوء.. اجتهد وستجنى ثمار تعبك خلال الفترة المقبلة.

برج الثور

عليك التركيز فى العمل حتى تحصل على ترقية.. لا تستسلم لأى حالة من التذبذب الكبير بينك وبين شريكك.. تفاءل بشأن أحوالك المادية.

برج الجوزاء

عليك الاجتهاد فى العمل خلال تلك الفترة.. حاول البحث عن حبيبك المفقود وتواصل معه سريعا.. اجتهد وستجنى ثمار تعبك ومجهودك قريبا.

برج السرطان

حاول اغتنام أى حالة استقرار فى العمل.. عليك التفكير بهدوء أثناء حل مشكلاتك.. تفاءل بشأن انفراجة مالية خلال تلك الفترة.

برج الأسد

فكر فى التخطيط للعمل على نطاق أوسع.. عليك التركيز فى قراراتك العاطفية.. فكر فى جنى المال بطرق جديدة.

برج العذراء

حقق أهداف عملك وكن متفائلا.. حاول أخذ قسط من الراحة والحديث مع من تحب لتفريغ طاقتك السلبية.. لا تيأس وابتكر حلولا جديدة لأى أزمة مالية وكن متفائلا.

برج الميزان

حاول اغتنام أى حالة من الهدوء والسكينة خلال تلك الفترة بالعمل.. كن هادئا لحل مشكلاتك مع شريكك.. اجتهد لتنال كل ما تريد من أموال.

برج العقرب

اغتنم أى حالة من الهدوء اليوم فى العمل، عليك التركيز.. حاول الخروج مع شريكك لقضاء وقت ممتع.. تفاءل بشأن أمورك المادية

برج القوس

لا تتردد فى تنفيذ أفكارك عليك الوثوق بنفسك.. حاول حل المشاكل مع شريكك.. كن متفائلا مهما كانت الضوائق المالية.

برج الجدى

قم بتنفيذ أفكارك ولا تلتفت لتعجيز الأخرين.. أن تخرج اليوم مع شريكك.. فكر فى تنفيذ مشرعك لجنى الأموال.

برج الدلو

اغتنم أى فرص كبيرة فى مجال العمل واستغلها.. حاول الحنين للماضى والذكريات مع الحبيب.. عليك التفكير فى تنفيذ مشروعك الخاص بك.



برج الحوت

عليك التركيز فى العمل خلال تلك الفترة.. كن هادئا اليوم خلال تبادل الحوار مع شريكك.. تفاءل بشأن أمورك المادية.