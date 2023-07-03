إرسال فيديوهات عالية الجودة.. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب على طرح ميزة جديدة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم السماح للمستخدمين بإرسال ومشاركة مقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية للغاية.

وِأشار تقرير إلى أنه فى الوقت الحالة يمكن للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو بدقة قصوى تبلغ 640 × 640 بيكسل، ولكن خلال الفترة المقبلة يمكن إرسال مقاطع فيديو بجودة HD.

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين فرصة إرسال مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بيكسل، مما يمكن هؤلاء من مشاركة مقاطع الفيديو بمزيد من الوضوح.

كما ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين أيضا بإرسال ملفات فيديو أكبر ولمدة أطول وبجودة عالية.