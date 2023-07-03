من خلال ذاكرتها.. العثور على مراهقة تائهة فى الغابة

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن تلك الفتاة المراهقة التى تبلغ 16 عاما، اعتمدت على ذاكرتها لأجل استحضار المسار الذى سلكته مع زملائها.

وتدعى الفتاة الكندية "إستر وانج" التى كانت فى رحلة مشى لمسافات طويلة مع مجموعة من الكشافين فى البرية الكندية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبعد مشى استمر لساعات فقد أثر الفتاة بسبب انفصالها عن زملائها، حيث قامت بسلوك منحدر جبلى خاطئ.

ووجدت وانج مكانا آمنا محاطا بالأعشاب، فأمضت فيه ليلتين خصوصا أنها تمتلك فى حقيبتها إمدادات طعام وشراب، ثم قررت تتبع مجرى النهر الذى قادها إلى المسار الأساسى الصحيح.

وتم العثور عليها من قبل شرطة الخيالة الكندية فى حديقة "جولدن إيرز" بمقاطعة كولومبيا، وكانت بصحة جيدة.

وأشارت مدير مركز شرطة الخيالة إلى أنه تم العثور عليها بعدما تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح، الذى سلكته مع الزملاء قبل أن تضل طريقها.