القاهرة الإخبارية- زيادة التسوق عبر الإنترنت بسبب ارتفاع الطلب على السفر

جدة - نرمين السيد - شهد التسوق عبر الإنترنت فى كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 8.7%، على أساس سنوى فى مايو، على خلفية الطلب القوى على خدمات السفر وسط تخفيف قيود كوفيد -19، وفقًا لما أظهرته بيانات اليوم الإثنين.





وبحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بلغت 19.24 تريليون وون "14.6 مليار دولار أمريكى"، الشهر الماضى، مقارنة بـ17.7 تريليون وون جرى تسجيلها العام السابق، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الكورى. كان النمو مدفوعا فى الغالب بخدمات السفر والنقل، التى قفزت بنسبة 40.3% على أساس سنوى، لتصل 2.12 تريليون وون، إذ استمتع المزيد من الناس بالسفر وسط القيود المرفوعة المتعلقة بفيروس كورونا، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت بنسبة 13.9%، لتصل قيمتها 2.49 تريليون وون أيضا، وزادت مبيعات القسائم الإلكترونية، التى تشير إلى بطاقات الهدايا عبر الإنترنت ذات الرموز الشريطية، بنسبة 36.5% لتصل 834.2 مليار وون.

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