كيف تدعم ابنك خلال امتحانات الثانوية العامة؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف كيفية التعامل مع ابنك خلال فترة امتحانات الثانوية العامة. وأشار الخبراء إلى الدور الذى يلعبه دعم واحتواء أفراد الأسرة لأبنائهم خلال فترة الامتحانات. وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى دعم أبنائهم خلال فترة الامتحانات، منها: - تخفيف معدل التوتر النفسى: يجب على الآباء تخفيف حدة التوتر من خلال الحوار الهادئ الودى والنصح ومساعدتهم فى ترتيب أفكارهم وأولوياتهم. - تلبية حاجات الأبناء: يعمل مساعدة الطلبة وشراء متطلباتهم فى تقديم الدعم الملموس للطلبة خلال فترة الامتحانات. - التحفيز الدائم: يساعد تحفيز الأبناء خلال فترة الامتحانات والتحدث معهم عن المستقبل الناجح فى تشجيعهم على بذل قصارى جهدهم. - القدوة الحسنة: يجب على الآباء الثبات النفسى أمامهم حتى لا يزيد لدى الأبناء مشاعر التوتر والخوف. - النوم الهادئ: يتيح النوم فى غرفة هادئة فرصة لحصولهم على الراحة وتثبيت المعلومات وتقليل التوتر. - عدم مقارنة الأبناء بغيرهم: حذر الخبراء من مقارنة الأبناء بغيرهم، لأن ذلك يتسبب فى شعورهم بالإحباط والتوتر. - عدم ممارسة الضغط النفسى: يأتى الضغط النفسى بنتائج عكسية على الأبناء ويزيد من حدة التوتر والقلق على الأبناء كما سيقلل من معدل التحصيل العلمى.

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