طريقة سهلة وسريعة لتوفير مساحة فى هاتفك

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن مساحة الهاتف هى السبب الرئيسى وراء سرعة التطبيقات وجودة الواجهة وجودة الخدمة المقدمة والتحديثات الدورية. ونصح الخبراء بالاستغناء عن التطبيقات غير المستخدمة منذ فترة طويلة والاستفادة بمساحتها. ولفت الخبراء إلى التطبيقات التى يمكن الاستغناء عنها بشكل عام لتوفير مساحة كافية فى هاتفك، ومنها: - التطبيقات غير المستخدمة وإزالتها لتوفير مساحة إضافية على الهاتف. - تطبيقات الألعاب غير المستخدمة بشكل متكرر، ويفضل إزالتها لتوفير مساحة إضافية. - التطبيقات المتعلقة بالترفيه: إذا كنت لا تستخدم التطبيقات المخصصة للترفيه، مثل تطبيقات الموسيقى أو تطبيقات الأفلام والمسلسلات، فيمكن الاستغناء عنها. - التطبيقات التى تتضمن إعلانات كثيرة. - التطبيقات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية فى حالة عدم استخدامها.

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