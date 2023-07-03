الصين تطلق سفينة أبحاث ذكية مزودة بتكنولوجيا التوأمة الرقمية

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم الإثنين، إن السفينة "هايتون 1" أو (دلفين 1)، التى يبلغ طولها 25 متراً، أطلق عليها اسم الدلفين، الذى يعتبر حيواناً يتميز بذكاء عالٍ، ويُعرف بقدراته البصرية والسمعية الاستثنائية مشيرة إلى أنها مزودة بأحدث التكنولوجيات مثل ليدار 128 قناة 2 ميل بحرى، ونظام رؤية بانورامى بالأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة، ونظام التعرف على الإشارات الصوتية حيث من شأن هذه الميزات المتقدمة أن تُمكن السفينة من تعقب أهداف صغيرة على ارتفاع نصف متر فوق الماء ضمن مسافة ميلين بحريين.
وأضافت أن السفينة حققت مزايا التحكم عن بعد والملاحة المستقلة بمساعدة نظام التوأمة الرقمية التى مكنت الباحثين أيضاً لمراقبة حالة محرك السفينة، ونظام الدفع، ونظام الملاحة لافتة إلى كونها تعد مختبر بحرى متنقل لتطوير وتحديث الأنظمة والمعدات الذكية للسفن الصينية.
يذكر أن التوائم الرقمية هى تقنية حديثة تسمح بإنشاء نسخ رقمية طبق الأصل من اى كائن وتمكن المستخدمين من تحسين عمل الأجهزة المختلفة وتفادى الأضرار قبل حدوثها.
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