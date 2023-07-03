لحظات من الرعب داخل طائرة.. راكب حاول فتح الباب أثناء الإقلاع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - والمسافر الذى فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطانى يبلغ من العمر 27 عامًا، لكن اثنين من ركاب الطائرة استطاعوا السيطرة عليه، ولاحقًا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الصن" البرطانية.

والطائرة كانت فى طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار فى كرواتيا إلى بريطانيا.

وتظهر اللقطات المصورة خروج الملاكم بشكل مفاجئ من مقعده بالطائرة، قبل أن يدخل فى نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، وبعد ذلك اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبًا المض يفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة كبيرة فى حال تنفيذه، ولم يكن من الواضح السبب الذى أثار غضب الراكب، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت "الصن" أن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ "الأبطال" قفزًا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضًا.

وحدث كل ذلك بينما كانت الطتائرة تسير على المدرج تمهيدًا للإقلاع.