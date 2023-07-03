إكسترا نيوز: «ناسا» تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد أكثر من شهرين

جدة - نرمين السيد - وقالت "إكسترا نيوز" إن ناسا أعادت الاتصال بمروحية "إنجينويتى" المريخية بعد أكثر من شهرين من الصمت اللاسلكى، مضيفة: "فقد المراقبون الاتصال بها أثناء هبوطها بعد رحلة استمرت على ارتفاع 363 مترًا.
وأوضحت أن سبب فقدان الاتصال مع المروحية، هو وجود تل بين المروحية وروبوت "برسيفرنس" الجوال، والذى يربط بين المروحية والأرض.
ولفتت "إكسترا نيوز" إلى أن المروحية استخدمت عشرات المرات وكانت هذه رحلتها الـ 52.
وذكرت أن البيانات تشير إلى أن المروحية فى حالة جيدة ويتم إعدادها لرحلتها التالية.
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