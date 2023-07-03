ظهرت نتيجة «لقاء كونى لطيف».. صورة مذهلة لمجرة على بعد 120 مليون سنة ضوئية

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ناسا" أنه قبل 500 مليون سنة، اصطدمت مجرتان حلزونيتان هائلتان، واختلطت سحب الغاز والغبار مثل الدخان، مما تسبب فى اندلاع انفجار نجمى، وأدى هذا الاندماج إلى إنشاء المجرة "NGC 3256"، والتى تتألق نجومها الصغيرة فى ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "تقع (NGC 3256) على بعد حوالى 120 مليون سنة ضوئية وهى تقريبًا بحجم مجرتنا درب التبانة، ولا يزال من الممكن العثور على قصة هذه المجرة فى محلاقين طويلين من الغبار والنجوم، أحدهما يمتد باتجاه اليسار العلوى والآخر باتجاه أسفل اليمين، هذه المحلاق، التى تسمى ذيول المد والجزر، مرصعة بالنجوم الفتية المتكونة من الغاز والغبار من اصطدام المجرة".
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