اليابان تعتزم تنظيم الذكاء الاصطناعى بشكل أكثر مرونة من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - تناقش اليابان تطبيق قواعد تحكُم استخدام الذكاء الاصطناعى، أكثر مرونة من قواعد الاتحاد الأوروبى، حيث تتطلع إلى استغلال هذه التكنولوجيا فى تعزيز النمو الاقتصادى ومنحها الريادة فى مجال الرقائق المتقدمة.





وأفاد مسؤول مطلع على المناقشات، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج اليوم الإثنين، بأن اليابان تستهدف وضع نهجا للذكاء الاصطناعى بحلول نهاية العام أقرب إلى موقف الولايات المتحدة من القواعد الصارمة التى يتبناها الاتحاد الأوروبى.

ولم يوضح المسؤول الحكومى، الذى لم يكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام عن المناقشات، المجالات التى من المحتمل أن تختلف فيها قواعد اليابان عن تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبى.

وفى هذا السياق، وصف رئيس مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعى التابع للحكومة اليابانية، يوتاكا ماتسو، قواعد الاتحاد الأوروبى بأنها "صارمة للغاية، حتى يكاد يكون من المستحيل تحديد المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة فى التعلم العميق. فى الاتحاد الأوروبى، لا تتعلق القضية بكيفية تشجيع الابتكار بقدر ما تتعلق بجعل الشركات الكبيرة تتحمل مسؤوليتها".

وبحسب بلومبرج، قد يؤدى اتباع نهج يابانى أكثر مرونة إلى إضعاف جهود الاتحاد الأوروبى لوضع قواعده كمعيار عالمى، التى تشمل متطلبات مثل إفشاء الشركات عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعى التى تنشئ محتويات مثل النصوص والرسومات.

ويزور رئيس الصناعة فى الاتحاد الأوروبى تيرى بريتون طوكيو هذا الأسبوع للترويج لنهج الكتلة فى وضع قواعد الذكاء الاصطناعى وكذلك لتعميق التعاون فى مجال أشباه الموصلات.