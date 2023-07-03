الأول فى 2023.. القمر العملاق يزين سماء الوطن العربى (صورة)

جدة - نرمين السيد - نشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابه على منصة "تويتر" صورة لأول قمر عملاق فى 2023، والتى تم التقاطها بمدينة جدة فى السعودية.



جدة - نرمين السيد - نشرت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابه على منصة "تويتر" صورة لأول قمر عملاق فى 2023، والتى تم التقاطها بمدينة جدة فى السعودية. وكانت الجمعية الفلكية قد غردت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "الأول فى 2023.. القمر العملاق يضئ سماء السعودية والزطن العربى اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو".

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