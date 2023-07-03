الإفتاء توضح حكم قول: «تشفعت بجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام»

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنَّ التشفع بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم غير مُقَيَّد بعصر من العصور، فهو مشروع فى حياة الدنيا وبعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.