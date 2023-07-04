موعد رأس السنة الهجرية 1445 فلكيا

جدة - نرمين السيد - موعد رأس السنة الهجرية 1445

وذكر المعهد، أنه وفقا لـ الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس، فإن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، سيكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

وعلى صعيد آخر، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن بدر شهر ذى الحجة للعام الهجرى 1444هـ اكتمل أمس الإثنين، فى حوالى الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتى تباعا حتى سبتمبر المقبل.

موعد رأس السنة الهجرية 1445

ولفت إلى أن القمر يبدو كما لو كان بدرا خلال الفترة من (2- 4) يوليو الجارى؛ لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة.