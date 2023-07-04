أجر كبير ينتظرك إذا قمت بـ هذا العمل بعد الوضوء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: "من جملة نوافل الصلاة؛ سُنة الوضوء، وهى صلاة ركعتين أو أكثر عقب الوضوء؛ ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله سلم قال لبلال رضى الله عنه عند صلاة الفجر: "يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الإِسْلاَمِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِى الجَنَّةِ"، قال: ما عملت عملًا أرجى عندى: أنى لم أتطهر طهورًا فى ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لى أن أصلى. متفق عليه، واللفظ للبخارى.

وأضافت: "وعن عثمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أخرجه النسائى فى سننه.

اقرأ الفتوى كاملة من هنا

وتابعت دار الإفتاء: "ابتغاءً لذلك الأجر العظيم، واستدلالًا بهذه الأحاديث النبوية الشريفة، فقد نصَّ جمهور الفقهاء على استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء سنة له، قال العلامة ابن عابدين فى "رد المحتار": قوله: وندب ركعتان بعد الوضوء.. ومثل الوضوء الغسل كما نقله عن الشرنبلالى، ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص".

وبناءً على ما سبق؛ فإنه يستحب صلاة ركعتين عقب الوضوء ينوى بهما سنة الوضوء؛ لما ورد فى ذلك من الترغيب والندب، والأولى إيقاعهما بعد الوضوء مباشرةً لئلا يطول الفاصل؛ خروجًا من الخلاف.