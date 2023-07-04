واتساب يتيح لـ المستخدمين ميزة جديدة بشأن الدردشات

جدة - نرمين السيد - أطلق التطبيق المملوك لشركة "ميتا" مؤخرًا ميزة نقل الدردشة الجديدة التى تتيح للمستخدمين نقل الدردشات من هاتف إلى آخر يعمل على نفس نظام التشغيل.

تعمل الميزة الجديدة على التخلص من الاعتماد على خدمات النسخ الاحتياطى السحابى مثل Google Drive وتسمح للمستخدمين بنقل بياناتهم بالكامل بسهولة باستخدام هذه الميزة المخصصة داخل التطبيق.

وقال "واتساب" فى بيان رسمى: الميزة الجديدة لديها القدرة على أن تكون أسرع وأسهل بكثير من البديل القائم على السحابة، والذى يتضمن النسخ الاحتياطى لسجل محادثاتك على "آى كلاود" أو "جوجل درايف" ثم ثم تنزيلها على جهاز جديد.

وأضاف: "تتجنب الميزة تتجنب أى حدود تخزين السحابة التى قد تواجهها إذا كانت نسخة النسخ الاحتياطى لمحادثاتك ووسائطك، على سبيل المثال، وهى أكبر بـ 5 جيجابايت من التى تأتى مع كل حساب iCloud مجانى".

وفى إعلان ميزة نقل المحادثات الجديدة فى واتساب، نشر الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، على فيسبوك وكتب: "إذا كنت ترغب فى نقل محادثات واتساب إلى هاتف جديد، يمكنك القيام بذلك بشكل أكثر خصوصية دون أن تغادر محادثاتك أجهزتك أبدًا"، كما نشر زوكربيرج فيديو قصيرًا مع منشوره، يوضح كيفية عمل الميزة الجديدة.

يجدر بالذكر أن ميزة نقل المحادثات الجديدة فى واتساب تسمح للمستخدمين بنقل المحادثات بين الهواتف التى تعمل بنفس نظام التشغيل، وهذا يعنى أنه يمكنك نقل المحادثات من هاتف "أندرويد" إلى "أندرويد" أو من "آيفون" إلى "آيفون".

ومع ذلك، هناك عملية منفصلة لنقل المحادثات من "آيفون" إلى "أندرويد".

فيما يلى دليل سريع حول كيفية استخدام ميزة نقل المحادثات الجديدة فى واتساب:

لنقل المحادثات عبر تطبيق واتساب إلى هاتف جديد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

لبدء نقل المحادثات، تأكد من أن هاتفيك القديم والجديد متواجدان بجانبك ومتصلين بشبكة Wi-Fi. كما تأكد من تمكين خدمات الموقع على الجهازين.

على هاتفك القديم:

الآن، قم بتشغيل هاتفك القديم وافتح تطبيق واتساب.

انتقل إلى قائمة الإعدادات عن طريق النقر على النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

فى قائمة الإعدادات، ابحث عن واختر "المحادثات".

ضمن إعدادات المحادثات، ابحث عن واختر "نقل المحادثات".

سيبدأ العملية وسيقوم واتساب بإنشاء رمز QR جديد. ستحتاج إلى مسح رمز QR لبدء نقل المحادثات.

ثم، قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك الجديد.

على هاتفك الجديد:

قم بتنزيل تطبيق واتساب.

سجّل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف.

الآن، من الهاتف الجديد، قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) من الهاتف القديم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة المحادثات والبحث عن النسخ الاحتياطى، وسيتم فتح نافذة مسح رمز الاستجابة السريعة.

عندما يتم مسح رمز الاستجابة السريعة بنجاح، ستبدأ عملية نقل المحادثات. قد يستغرق ذلك بعض الوقت حسب حجم تاريخ محادثاتك وسرعة اتصال الإنترنت.

انتظر حتى يتم اكتمال عملية النقل. خلال هذا الوقت، تأكد من أن الجهازين متصلين بشبكة Wi-Fi ويحتويان على شحن كافٍ.

بمجرد اكتمال النقل، يجب أن ترى جميع محادثات واتساب الخاصة بك ورسائلك ومرفقاتك نقلت إلى هاتفك الجديد.

مع الحرص على خصوصية المستخدم وأمان البيانات، يشير "واتساب" إلى أن عملية النقل "أكثر أمانًا من استخدام تطبيقات غير رسمية من طرف ثالث التى تفتقر إلى ممارسات واضحة فى مجال الخصوصية، وأكثر خصوصية من خدمات السحابة، حيث يتم التحقق من هوية العملية باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وتتم مشاركة البيانات فقط بين جهازيك، وتكون البيانات مشفرة بالكامل أثناء النقل".