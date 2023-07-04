فى يوم العودة للعمل.. نصائح مهمة لاستعادة النشاط والتركيز

جدة - نرمين السيد - العودة للعمل
ويعانى الأفراد فى صباح اليوم، الثلاثاء، من الانزعاج والرغبة فى النوم بعد العودة إلى العمل وخصوصا بعد أيام إجازة عيد الأضحى.
ويبحث الأفراد عن كيفية استعادة الطاقة فى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، للاستمتاع بالنشاط والحيوية.
استعادة الطاقة
وقدم الخبراء عددا من الخطوات التى تساعد فى استعادة الطاقة والنشاط فى بداية اليوم وزيادة التركيز، بعد الشعور بفقدان الشغف وعدم القدرة على العمل، ومنها:
- مراجعة "جروبات" العمل:
يجب عند العودة مراجعة "جروبات" العمل لمتابعة آحر المستجدات والمهام التى على الأفراد التركيز عليها فى بداية عملهم، وذلك يساعدهم فى تجديد طاقتهم والقدرة على الإنتاج بأقل مجهود.
- عدم وضع خطة عمل صارمة:
تتسبب خطة العمل الصارمة فى الإصابة بالتوتر، لذا يجب على الأفراد التركيز فى العمل وتحديد أولويات بسيطة لإنجازها للشعور بالحماس والرغبة فى العمل والإنتاج.
- اتباع نظام غذائى صحى:
تعمل تلك الخطوة على استعادة الأفراد لطاقتهم وزيادة نشاطهم فى العمل، وخصوصا عند الاستعانة بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات اللازمة للجسم مع ضرورة تجنب الأطعمة الدسمة التى تزيد الشعور بالخمول والرغبة فى النوم.
- التحدث مع الزملاء:
يساهم التحدث والتعاون مع الزملاء فى التخلص من المشاعر السلبية وفقدان الرغبة فى العمل.
- الحصول على النوم الجيد:
يساعد النوم الجيد فى استعادة العقل للتركيز الكامل والشعور براحة الجسم، وذلك يؤثر على زيادة القدرة على العمل والإنتاج.
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