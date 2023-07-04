ميتا تنافس تويتر بإطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة

جدة - نرمين السيد - تعتزم ميتا على إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذى لشركة تويتر إيلون ماسك سقفا بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التى يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعى.





أُدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستجرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التى يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". يأتى الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام تويت دك.

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