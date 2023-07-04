مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «iQOO 11S»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد "iQOO 11S" يطرح فى الأسواق الشهر الجارى. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED E6" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة وبدقة 2K. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية وتبلغ الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، كما يعمل بمعالج "Snapdragon 8 Gen 2". ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4700 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 200 وات. ويقترن هاتف "iQOO 11S" بـ 16 جيجابايت رام LPDDDR4x و 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين UFS 4.0، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حتى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

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