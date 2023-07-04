تحرك القطب الشمالى.. استهلاك المياه الجوفية يغير محور الأرض

جدة - نرمين السيد - لا تزال أيادى الإنسان تعبث بالطبيعة، وفقا لأحدث الدراسات التى أكدت تحرك القطب الشمالى بضعة سنتيمترات فى السنة، وبالتالى تغيير محور الأرض، نتيجة الاستهلاك العالمى للمياه الجوفية.





وأظهرت دراسة جديدة لفريق بحث من علماء جامعة سول الوطنية، بكوريا الجنوبية، مدى تأثير استخدام المياه الجوفية الحالى على توزيع المياه على الأرض، بحسب موقع "تاجز شاو" الألمانى.

وتؤثر الكتل المائية للأرض بشكل قوى على تحرك قطبى الأرض، وبالتالى فإن أكثر من أربعة سنتيمترات من هذه الحركة القطبية السنوية ترجع إلى استهلاك المياه الجوفية فى جميع أنحاء العالم، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وتم ضخ 2150 جيجا طن من المياه الجوفية بين عامى 1993 و 2010، بشكل أساسى فى نصف الكرة الشمالى، ويعادل متوسط كمية المياه الجوفية التى يتم ضخها كل عام بحوالى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف حجم بحيرة كونستانس الألمانية الواقعة على الحدود السويسرية، ويسبب ارتفاعًا إضافيًا فى مستوى سطح البحر.

ويتحرك القطب الشمالى بحوالى عشرة سنتيمترات سنويًا فى اتجاه أوروبا، من عام 1993 إلى عام 2010، تحرك محور الأرض بحوالى 80 سم.

ويمثل نقص مخزون المياه الجوفية مشكلة كبيرة، نظرًا للحاجة الماسة للمياه النظيفة للشرب أو للمرافق الصحية أو للاستخدام الزراعى والصناعى.