القاهرة الإخبارية- استخدام «تويت دك» يقتصر على حسابات تويتر الموثقة قريبا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن التغيير سيبدأ العمل به فى غضون 30 يوما، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". خدمة "تويت دك" حتى الآن مجانية لجميع مستخدمى تويتر، وهى تسمح لهم بتنظيم الحسابات التى يتابعونها فى أعمدة مختلفة من أجل متابعة المحتوى بسهولة. ويشيع استخدامها من جانب الشركات والمؤسسات الإخبارية، ويمكن أن يؤدى فرض رسوم على "تويت دك" إلى زيادة إيرادات تويتر التى تواجه صعوبة فى الحفاظ على إيرادات الإعلانات فى ظل ملكية الملياردير إيلون ماسك.

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