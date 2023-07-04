لمدة 25 سنة.. اسكتلندية تطعم عائلة من الثعالب يوميا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصور عن امرأة تدعى شارون هيوز تبلغ من العمر 56 عاما وتعيش فى إيست كيلبرايد، جلاسكو، وتطعم عائلة من الثعالب فى حديقتها لمدة 25 سنة.
وتحرص شارون على تقديم وجبة الإفطار اليومية للثعالب الثمانية، وهى عبارة عن نقانق ولفائف.
وقالت لصحيفة "ديلى ميل" إنها كانت تستقبل وتطعم نفس العائلة منذ 25 عاما، وأنهم تمكنوا من القضاء على هدر الطعام فى منزلها.
وأضافت: "نحن الآن على الجيل الرابع من الثعالب، أتذكر إطعام أجداد أجدادهم".
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