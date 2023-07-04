عبر واتساب.. حيل يستخدمها الهاكرز لسرقة بياناتك

جدة - نرمين السيد - وكشف خبراء التقنية عن الوسائل التى يستعين بها الهاكرز للتحكم فى الرسائل، وسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية.

ونصح الخبراء بضرورة تحديث هواتفهم للاستمتاع بالمزيد من الآمان لمواجهة التهديدات التى تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

ومن بين الحيل التى يستعين بها الهاكرز لدى مستخدمى واتساب:

- الروابط المشبوهة:

تحتوى الرسالة المرسلة للمستخدم على رابط، يتسبب النفر عليه فى تنزيل الملف تلقائيا وسرقة البيانات.

- الرقم المجهول:

فى حالة تلقى الرسالة من رقم أجنبى يجب اتخاذ الحذر لأنه من الممكن أن تكون عملية احتيال، لذا ينصح الخبراء بتحليل الرسالة ومعرفة البيانات المطلوبة وإذا كانت تحتوى على رابط.

- رسالة للعروض والتخفيضات:

تحمل رسائل واتساب المزيفة بعض العروض على المنتجات أو التخفيضات لجذب الانتباه، ووقتها يطلب الهاكرز تنزيل شىء للوصول للعروض.

ويطلبون أيضا بعض المعلومات مما يعرض المستخدمين للخطر بسهولة وسرقة بياناتهم وحساباتهم البنكية.

- طلب التحقق:

تستهدف عملية الاحتيال من مستخدمى واتساب طلب رمز التحقق، ويرسلون رسالة يطلب من خلالها رمزًا تمكنت من تلقيه عبر WhatsApp واتساب أو البريد.

ولكن فى الأساس يحاولون وقتها سرقة كود المصادقة الثنائية بالإضافة إلى وضع كلمة المرور.