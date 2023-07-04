كلب يثير الجدل بسبب اللغة التى يفهمها

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الطبيبة أن الكلب الذى يدعى "كاكتوس" أنه يفهم اللغة السلوفاكية فقط دون اللغة الإنجليزية، وذلك وفقا لما جاء فى "الديلى ستار".

وأوضحت الطبيبة البيطرية أن الكلب سلوفاكى، وقالت: "هذا كاكتوس وهو سلوفاكى، إنه لا يعرف ما أقوله، وقد أدركنا هذا حاليا، ولهذا السبب يتجاهلنا".

وأضافت: "أنه لا يتجاهلنا ولكنه لا يعرف اللغة الإنجليزية، فعندما أمرته بالجلوس باللغة الإنجليزية لم ينتبه، لكنه انتبه عندما أمرته باللغة السلوفاكية".