جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى وائل السمرى، إن هناك تساؤلًا عالميًا فى مختلف الأوساط الأدبية حول إمكانية فوز "الذكاء الاصطناعى" بجائزة الرواية العربية "البوكر"، فهو قادر على رسم لوحات فنية مثل التى يرسمها البشر، ويكتب مقالات حاليًا، وغيرها من الأدوار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعى قادر على إعداد الأبحاث ولديه قدرات كبيرة وفائقة، وصناع التكنولوجيا لديهم تخوفات من هذا التطور الكبير، ويمكن استخدامه فى أمور كثيرة تخص الأدب والتاريخ. وتابع أن التحدى كبير جدًا فيما يخص التعامل مع الذكاء الاصطناعى، ورغم كل هذه التحديات أظن أن الرواية تحديدا وكذلك الشعر سوف تظل يد الإنسان فيهم هى اليد العليا فى الأصل، وأى عمل إبداعى يحتاج إلى ذاكرة المبدع والموضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة من خلال الإبداع. وذكر أن هناك آلية داخل البشر بجانب الخيال، حتى نرى منتجًا إبداعيًا فريدًا، لذلك كل هذا الشحن فى عقل الإنسان بداية من العين الإنسانية القادرة على الفحص والربط والتحليل، هذه إمكانيات تتوفر للإنسان حتى نجد هذا الإبداع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل السمرى: الذكاء الاصطناعى لا يمكنه تخطى الإنسان فى الرواية والشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.