«الأزهر العالمى للفتوى» يقدم 10 نصائح للطلاب لتحصيل العلم واستثمار الوقت

جدة - نرمين السيد - نصائح مهمة للطلاب

أولًا: حافظ على أداء الصلاة فى أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه، قـال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60)، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

ثانيًا: حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره، فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره، فقال: "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ". (أخرجه البخارى).

ثالثًا: ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

رابعًا: رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

خامسًا: اجلس للمذاكرة فى مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

سادسًا: مشاركة أكثر من حاسة فى المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

سابعًا: لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالى، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

ثامنًا: اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

تاسعًا: خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـى تسـتطيع التركيـز، ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة، لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

عاشرًا: ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها فى جد ومُثابرة.