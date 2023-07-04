«الأزهر العالمى للفتوى» يقدم 10 نصائح للطلاب لتحصيل العلم واستثمار الوقت

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جدة - نرمين السيد - نصائح مهمة للطلاب
أولًا: حافظ على أداء الصلاة فى أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه، قـال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: 60)، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.
ثانيًا: حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره، فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره، فقال: "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ". (أخرجه البخارى).
ثالثًا: ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.
رابعًا: رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.
خامسًا: اجلس للمذاكرة فى مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.
سادسًا: مشاركة أكثر من حاسة فى المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.
سابعًا: لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالى، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.
ثامنًا: اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.
تاسعًا: خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـى تسـتطيع التركيـز، ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة، لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.
عاشرًا: ضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها فى جد ومُثابرة.
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