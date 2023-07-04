تحت شعار «قيم وأخلاق مجتمعية».. الأزهر الشريف يبين خير الأصحاب والجيران

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهر الشريف: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره)، أخرجه الترمذى وحسنه".

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