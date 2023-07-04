مواقع أثرية ومتاحف تطبق الدفع بالكروت البنكية لشراء التذاكر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - المتاحف (المصرى بالتحرير ـ الأقصر ـ التحنيط ـ النوبة). المعابد (الأقصر ـ الكرنك ـ حتشبسوت ـ أبوسمبل ـ كوم أمبو ـ إدفو ـ فيلة) بالإضافة إلى: ـ قلعة صلاح الدين الأيوبى. ـ الأهرامات. ـ طريق الكباش. ـ المسلة الناقصة. ـ وادى الملوك والملكات.

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