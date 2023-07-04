بعد الكشف عنه رسميًا.. مميزات هاتف iQOO Neo 7 Pro

جدة - نرمين السيد - وينطلق الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Full HD وسطوع 1300 nit، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz وتعتيم PWM 2160 Hz وتدعم أيضًا محتوى HDR10+.

ويأتى هاتف Neo 7 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتدعم Vivo هذا الإصدار بمستشعر رئيسى بدقة Samsung GN5 دقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسب بزوايا عرض فائق الإتساع، ومستشعر Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتى كاميرا السيلفى فى الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل فى ثقب الشاشة.