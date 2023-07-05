بسبب حجمها.. بقرة تثير الجدل فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وحققت البقرة التى تدعى "نيكرز" أرقام قياسية بسبب طولها الذى يبلغ 194 سنتيمتر، ووزنها الذى يقترب من طن ونصف. ورصد الفيديو والصور حجم البقرة وهى فى الحقل، حيث ظهرت الأبقار الأخرى بجانبها فى حجم صغير. وتسببت تلك البقرة فى إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا، لدهشة مستخدميها بسبب حجمها الضخم.

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