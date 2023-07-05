ببطارية كبيرة.. مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد «Hot 30 5G»

جدة - نرمين السيد - ويعمل هاتف إنفينيكس الجديد بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث ينافس عدد من الهواتف الأخرى. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، وتأتى الأساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، وفلاش LED فى الخلف. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

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