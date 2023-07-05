القاهرة الإخبارية- رعب على شواطئ فلوريدا بعد هجوم القرش على المصطافين

وبحسب ما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مرتادى الشواطئ فى بيرديدو كى بيتش بولاية فلوريدا دخلوا فى حالة جنون عندما شوهد سمكة القرش تقترب من الخط الساحلى، بينما تمكن شخص من تصوير المواجهة المؤثرة على الفيديو.
وقالت الصحيفة إن الحادث وقع الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلى، ويُظهر الفيديو الذى جرى مشاركته مع "NBC15"، امرأتين تنفدان من الماء، بينما يظهر شخصان آخران فى الداخل وصرخ الناس فى وجههما، "اخرجى! اخرجى من الماء!، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
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