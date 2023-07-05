الأرض فى أبعد مسافة من الشمس فى 2023 والقمر يقترن مع كوكب زحل.. غدا

جدة - نرمين السيد - تصل الكرة الأرضية غدا، الخميس، إلى أبعد مسافة فى مدارها حول الشمس "الأوج" هذا العام فى الساعة الثامنة و6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش، وذلك بعد حوالى اسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفى.





وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة فى بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه خلال "الأوج" ستكون المسافة بين مركز الشمس ومركز كوكبنا 152.093.251 كيلومترا، وفى هذا الوقت يكون الحجم الظاهرى لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة.

وقال إن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس فى منتصف الصيف بالنصف الشمالى وهذه من المفارقات التى تؤكد أن المسافة من الشمس ليست السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

وأضاف أن الكرة الأرضية تتحرك فى مدار باختلاف مركزى يبلغ 0.017 شبه دائرى تقريبا حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيرا فنحن الآن على مسافة حوالى 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4% عما ستكون عليه بعد ستة اشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالى 150 مليون كيلومتر.

وأكد أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23،4 درجة، فحاليا فصل الصيف فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.

وأوضح أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست سبب حدوث الفصول إلا أنها تؤثر فى طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس، كما هو الآن، فإنها تتحرك بشكل بطيء حول الشمس وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة فى النصف الشمالى للأرض والشتاء أطول الفصول فى النصف الجنوبى.

ونوه إلى أن وصول الأرض إلى أقرب وأبعد نقطة من الشمس ليس مرتبطا بالانقلاب الصيفى أو الشتوى، رغم أن الأرض فى أبعد مسافة عن الشمس كل عام فى أوائل شهر يوليو، بعد حوالى أسبوعين من الانقلاب الصيفى فى شهر يونيو، كما أن الأرض تكون الأقرب إلى الشمس فى أوائل شهر يناير بعد حوالى أسبوعين من الانقلاب الشتوى فى شهر ديسمبر إلا أن هذه مجرد مصادفة فقط، فعلى مدار فترة زمنية طويلة تتغير تواريخ أقرب وأبعد نقطة للأرض من الشمس بالنسبة للانقلابين.

وأفاد بأنه نظرا للتغيرات فى الاختلاف المركزى لمدار الأرض فإن التواريخ التى تصل فيها إلى الحضيض أو الأوج ليست ثابتة، ففى عام 1246، كان الانقلاب الشتوى فى ديسمبر هو نفس اليوم الذى وصلت فيه الأرض إلى الحضيض، ومنذ ذلك الحين، كانت تواريخ الحضيض والأوج تنجرف يوما كل 58 عامkا، وعلى المدى القصير يمكن أن تختلف التواريخ حوالى يومين من سنة إلى أخرى. وأضاف أن العلماء حددوا أنه فى عام 6430، أى بعد 4000 عام من الآن، سيتزامن الحضيض الشمسى مع الاعتدال الربيعى فى مارس.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القمر سيشرق مقترنا مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" غدا الخميس فى الـ11:10 مساء تقريبا، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى فجر بعد غد حيث يختفى هذا المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.