شاومى تطرح هواتف جديدة بمزايا تتفوق على أبل

جدة - نرمين السيد - وأشارت شاومى إلى أنه يتم إطلاق هاتفين جديدين Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro، بمعالج قوى وبطارية كبيرة وسرعة الشحن تتفوق عن غيره من الهواتف.
ويأتى هاتف "Xiaomi 14" ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4860 مللى أمبير فى الساعة، بينما Xiaomi 14 Pro يتمتع ببطارية سعتها 5000 مللى أمبير في الساعة.
ومن المتوقع أن تأتى الشاشات من نوع "AMOLED"، وكاميرا ذات دقة عالية حيث تبلغ الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرات بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل.
وتقترن الهواتف بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت وسعة التخزين 512 جيجابايت.
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