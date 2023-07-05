بوزن 63 رطلا.. بريطانية تصطاد أكبر سمكة شبوط

جدة - نرمين السيد - وكانت المرأة التى تدعى ريا بينيل والبالغة من العمر 27 عاما، هى أول امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط فى مياه ووترسايد فيشر داخل قرية تششم بمقاطعة باكينجهامشير. وأشارت التقارير إلى أن سمكة الشبوط بلغ وزنها حوالى 63 رطلا أثناء رحلة الصيد التى قامت بها مع زوجها، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل". واندهشت ريا بسبب حجم السمكة التى قامت باصطيادها، أثناء رحلة صيد مع زوجها ثم أعادتها للبحر بصحة جيدة.

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