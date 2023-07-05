واتساب يطرح ميزة تتعلق بالمجموعات

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق خلال الفترة الحالية على ميزة اقتراحات المجموعة للمجتمعات، ويتمكن المستخدمين من اقتراح مجموعاتهم لمسؤولى المجتمع. وتسمح ميزة واتساب لمسؤولى المجتمع بإضافة المجموعة المقترحة، مما يسهل على أعضاء المجتمع الآخرين اكتشاف مجموعات جديدة، وفقا لموقع "TOI" الهندى. ومن خلال الميزة يتم تقديم أداة إضافية لمساعدة مسؤولى المجتمع على إثراء مجتمعاتهم عن طريق التعاون. كما يمكن مسؤولى المجتمع القدرة على قبول أو رفض الطلبات من أعضاء المجتمع الآخرين.

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