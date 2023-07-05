اتهمتها بالإهمال.. محكمة فرنسية تغرم شركة السكك الحديد بعد دهس قطار لقطة

جدة - نرمين السيد - ووجهت صاحبتا الهر لموظفى هيئة السكك الحديد، اتهامات بالوحشية فى التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجهًا من باريس إلى بوردو فى يناير بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.

وبالرغم من مطالبة صاحبتى الهر بتأخير انطلاق القطار، إلا أنه بدأ رحلته فى الوقت المحدد، داهسًا الهر فى طريقه.

وأشارت شركة السكك الحديد إلى أن الحيوان لم يكن مرئيًا حتى انطلاق القافلة، بسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأثارت الحادثة موجة تأثر فى فرنسا، كما أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان، وسألت مؤسسة "بريجيت باردو" شركة السكك الحديد: "ألا تخجلون من أنفسكم؟"، كما تطرق وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درامانان إلى القضية بعد أيام من الواقعة، مبديًا شعوره بالصدمة مما حدث.

وتصل عقوبة هذه التهمة لغرامة 75 ألف يورو "أكثر من 80 ألف دولار"، والسجن 5 سنوات، لكن محكمة فى باريس غرمت هيئة السكك الحديد الثلاثاء بدفع ألف يورو بتهمة "الإهمال" وحكمت بأن قتل القط كان عملًا "لا إراديًا".

وخلص القاضى فى الحكم إلى أنه كان هناك "غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القطة"، كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى كتعويض لكل من مالكى الحيوان الأليف.