الوثائقية.. تعرف على سيارة سيتروين 2CV الشهيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على "فيس بوك": "سيارة سيتروين 2CV تسمى غالبًا بالحصانين؛ نسبة إلى محركها الأصلى ذى قوة الحصانين". وتابعت: "صممت قبل الحرب العالمية الثانية، وأُنتج أول موديل منها عام 1948، واعتُبرت السيارة الشهيرة فى فرنسا، واستمر إنتاجها أكثر من 40 عامًا".

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