الوثائقية تعلن عرض «تيتانيك» فى يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - ويوثق الفيلم تجربة مثيرة فى مياه شمال المحيط الأطلسى، من أجل محاولة كشف مزيد من أسرار السفينة الشهيرة "تيتانيك". يظهر خلال الفيلم خريطة شاملة للسفينة الراقدة فى أعماق المحيط، ويجيب فريق من علماء البحار والمهندسين وخبراء التصوير عن السؤال الأكثر إثارة: كيف تحطمت السفينة العملاقة؟.

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