بهذا السعر.. ZTE تكشف عن جهازها اللوحى Red Magic

جدة - نرمين السيد - ويأتى Red Magic بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، ودقة عرض 1600 فى 2500 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz ومعدل لمس 240Hz لأداء أكثر كفاءة فى الألعاب، كما يصل السطوع فى الشاشة إلى نسبة 600 nit.

ويتميز الجهاز اللوحى بتصميم نحيف لإطارات الشاشة وأيضًا وزن خفيف 613 جرام، ويتميز بسماكة 6.3 ملليمتر فى أنحف جزء من الجهاز اللوحى.

ويحتوى Red Magic على 4 مكبرات الصوتية بتقنية DTS كما ينطلق برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 او 16 جيجا بايت رام فى ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت فى سعة UFS 3.1، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل، وينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 538 دولار.