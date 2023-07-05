هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: هذا الدعاء يعين على سداد الدين

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة كبار العلماء: "عَنْ عَائِشَةَ -رضى الله عنها- زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِى الصَّلاَةِ: (اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)، رواه البخارى ومسلم".

وذكرت الهيئة أن معانى الكلمات التى وردت فى الحديث الشريف، هى:

"المأثم والمَغْرم" معناه من الإثم، والغرم وهو الدين، أى من الأمر الذى يُوجب الإثم "إذا غرم" أى لزمه دين، والمراد استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته.