«الأجوانا البحرية».. أشرس حيوانات العالم على الوثائقية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وذكرت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على "فيس بوك" اليوم: "الأجوانا البحرية يمكنها الغطس ساعة كاملة لتتغذى على الطحالب، بعدها تعود إلى الصخور للاستمتاع بالشمس".
وواصلت: "هذا النوع من السحالى يعد مخلوقا بحريا بحق، يتأقلم فى المحيط وعلى الأرض بالقدر نفسه، ويعيش فى جزر جالاباجوس".
ويمكن مشاهدة قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.
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