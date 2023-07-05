الإفتاء تبين حكم الصلاة والصوم للمصاب بمرض يؤثر على قدرته وحركته

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإفتاء أنه عند صعوبة أداء الصلوات المفروضة فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا فى أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود، فإن عجز عن ذلك كله بحيث لا يقدر على الإيماء إلا بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة عند الحنفية، وفى رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع.

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