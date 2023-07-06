الوثائقية تعرض «الهبوط على القمر» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعرض قناة الوثائقية الآن عبر شاشتها الفيلم الوثائقى "الهبوط على القمر".



جدة - نرمين السيد - تعرض قناة الوثائقية الآن عبر شاشتها الفيلم الوثائقى "الهبوط على القمر". ونشرت الوثائقية برومو "الهبوط على القمر" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

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