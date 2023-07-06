هل «Threads» يشكل ضربة كبيرة لتويتر؟

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا الإطلاق فى وقت يعانى فيه تويتر، نتيجة التغيرات العشوائية الذى أدخلها صاحبه الحالى إيلون ماسك، فى الحفاظ على قاعدة مستخدميه.

وفيما يلى مقارنة سريعة لأداء تويتر تحت قيادة جاك دورسى وإيلون ماسك:

استحوذ إيلون ماسك على تويتر فى أكتوبر 2022 وجلب معه العديد من التغييرات ليس فقط داخل الشركة ولكن أيضًا لمستخدميها فى جميع أنحاء العالم.

بدءًا من الأعمال الجماعية داخل الشركة وحتى رسوم العلامات الزرقاء القابلة للتحصيل، وحدود رؤية التغريدات للمستخدمين، مرت منصة التواصل الاجتماعى بالكثير من التخبط، ونتيجة لذلك، فقد تويتر الكثير من مستخدميه.

ووفقًا لمنصة التحليلات "DataReportal"، تراجع جمهور تويتر بنسبة الثلث تقريبًا من 556 مليون إلى 373 مليون بين يناير 2023 وأبريل 2023، وخلال العام الماضى، تراجع جمهور الإعلانات فى تويتر بنسبة تقريبًا 20 فى المئة.

يذكر أن "DataReportal" تشير إلى أن الانحرافات الكبيرة فى البيانات المنشورة فى أدوات تخطيط الإعلانات الرسمية الخاصة بتويتر قد تكون أقل تمثيلية لاستخدام تويتر الفعلى.

أيضًا، قد يكون التقليل الكبير من عدد موظفى تويتر فى الأشهر الأخيرة قد أدى إلى تراجع دقة البيانات المنشورة فى أدوات الشركة الخاصة.

توقفت تويتر عن نشر أرقام المستخدمين اليومية التى كانت الشركة تقوم بتقديمها فى تقارير أرباح المستثمرين بعد وصول ماسك فى أكتوبر.

بينما انخفضت نطاقات الإعلانات فى تويتر فى العام الماضى، ارتفعت نطاقات الإعلانات فى فيسبوك بنسبة خمسة فى المئة - 108 ملايين مستخدم.

أيضًا، ارتفع إجمالى عدد المستخدمين الذين يمكن للمسوقين الوصول إليهم عبر الإعلانات على إنستجرام بحوالى 310 ملايين مستخدم، وهو ارتفاع يقارب 24 فى المئة فى الأشهر الثلاثة التى سبقت شهر أبريل 2023.

أكبر عدد من مستخدمى تويتر هم من الولايات المتحدة "64.9 مليون"، تليها اليابان "51.8 مليون"، البرازيل "16.6 مليون"، المملكة المتحدة "16.1 مليون"، والهند "15 مليون".