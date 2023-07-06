توقعات الأبراج اليوم الخميس 6 يوليو 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر تجاهلك لشريك وتجنبك له.. لا تشعر بأى توتر داخل دائرتك.. لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار بسهولة.

برج الثور

تفاءب بوضعك الصحى والعاطفى.. حاول التأمل فى حياتك والسلام مع نفسك.. تفاءل بشأن أوضاعك المادية.

برج الجوزاء

كن أكثر تركيزا من المعتاد.. لا تلتفت إلى الوراء وانظر أمامك دائما وحقق أهدافك.. كن حذرا من التصرف باستعجال فى أمورك المالية.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك.. تقبل الأمور بصدر رحب كى لا تحزن مما يفعله الآخرون.. العائق الذى تجده أمامك هو فى الواقع مساعدة لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

تفاءل بشأن تحسن كبير فى علاقتك مع أفراد أسرتك.. لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل.. حاول البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج العذراء

لا تستسلم لأى مشكلات تشتت تركيزك وتعطلك.. حاول الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليد، ليست كل الأساليب تناسبك.. حاول القرب من شريكك.. لا تقلق بشان أمورك المادية مهما ساءت الظروف كن متفائلا.

برج العقرب

حاول أن تبحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول إجراء مكالمة من صديق مقرب تحسن مزاجك.. تتعثر أمورك المادية إذا لم تنتبه لما تنفقه.

برج القوس

تفاءل بشأن أمورك المهنية.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. حاول الدخول فى مشروع جديد يزيد من دخلك المادى.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر قد يأتيك الغدر من الأصدقاء.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

حاول أن تفصل بين مشاكلك العملية وحياتك الأسرية.. لا تفقد الأمل فى تنفيذ خططك المستقبلية.. حاول القيام ببعض الأمور التى تشعرك بالتغيير فى حياتك.

برج الحوت

انتبه لعلاقتك مع الشريك وتجنب تفاقم المشكلات معه.. لا تستسلم لأى ضغوطات فى العمل.. تحتاج إلى أن تكون حاسما فى قراراتك.